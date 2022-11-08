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Хет-трик Гнабри, голы Мусиалы, Горетцки и Теля, незабитый пенальти Шупо-Мотинга: смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Вердер»

В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер». Уже на 6-й минуте Джамал Мусиала открыл счет, однако Энтони Юнг спустя четыре минуты забил ответный гол.

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