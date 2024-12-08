Мигрант соврал челябинским полицейским, что знает русский язык и историю России

За поддельный сертификат на приезжего завели уголовное дело.Хотел обмануть, но сделал хуже себе. Сотрудники Управления по вопросам миграции в рамках предоставления государственной услуги по выдаче патента выявили иноземца, который предъявил поддельный сертификат.