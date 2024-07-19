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Эти ужасные дети: 20 фото и гифок, которые точно развеселят

Эти ужасные дети: 20 фото и гифок, которые точно развеселят

Ах, дети! Цветы жизни, цель жизни, счастье и радость… бла-бла-бла и все такое. Не поймите нас неправильно, мы всецело за детей, но порой они могут… так сказать, нервировать, шокировать или даже ужасать своим поведением.

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