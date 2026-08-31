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Учёные нашли какао там, где его не должно было быть

Учёные нашли какао там, где его не должно было быть

Какао, из которого делают шоколад, употребляли в Северной Америке уже около 1000 лет назад. К такому выводу пришли исследователи, изучившие древнюю керамику из города Этова на территории современной Джорджии.

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