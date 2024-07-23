Сергей Густов награжден орденом Дружбы

Уроженец Владимирской области награжден орденом Дружбы. «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу» орденом Дружбы был награжден Сергей Вадимович Густов, гендиректор компании «Газпром Межрегионгаз».
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