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Владимирские новости

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Сергей Густов награжден орденом Дружбы

Сергей Густов награжден орденом Дружбы

Уроженец Владимирской области награжден орденом Дружбы. «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу» орденом Дружбы был награжден Сергей Вадимович Густов, гендиректор компании «Газпром Межрегионгаз».

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