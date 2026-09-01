Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

Аналитики объяснили, почему у России не кончаются ракеты. Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.

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