В КНР раскрыли «многоходовку» Путина: Украина оказалась лишь прикрытием для четырехлетней трансформации России

Аналитики объяснили, почему у России не кончаются ракеты. Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.
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Вот блестящий пример, когда "Тише едешь, дальше будешь" работает на все 100!👍