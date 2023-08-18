Как это случилось: "Голодные солдаты ВСУ преодолели Днепр, чтобы сдаться и обрести еду"
район антоновского моста в настоящий момент.
Это случилось на херсонском направлении неделю назад. Трое голодных солдат "весеу" после недельного пребывания на передовой вблизи берега Днепра, находясь на правобережье всеми позабытые и позаброшенные умудрились найти выход из сложившегося трудного для них положения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А может засланы. Надо проверить хорошенько.
А вы вспомните историю Первой мировой. Братание и дезертирство РУССКИХ солдат в аналогичной ситуации...
Ночью переплыли , нашли на берегу белое полотнище, херня какая-то...
Свежие комментарии