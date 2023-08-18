ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Слишком много по тв такой информации что даже меня пенсионера просто натурально бесит и раздражает. А уж реклама , по...Откуда черпает ин...
  • Любовь Уваисова
    сложно сказать чего добиваются националисты. И кому они на хранение сдали мозги. Работают на своих новых баев ? Так о...Казахстан узакони...
  • Андрей Сергеев
    Ночью переплыли , нашли на берегу белое полотнище, херня какая-то...Как это случилось...

Как это случилось: "Голодные солдаты ВСУ преодолели Днепр, чтобы сдаться и обрести еду"

район антоновского моста в настоящий момент. Это случилось на херсонском направлении неделю назад. Трое голодных солдат "весеу" после недельного пребывания на передовой вблизи берега Днепра, находясь на правобережье всеми позабытые и позаброшенные умудрились найти выход из сложившегося трудного для них положения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Negnost Ros
А может засланы. Надо проверить хорошенько.
Ответить
1 час.
Ирина52
А вы вспомните историю Первой мировой. Братание и дезертирство РУССКИХ солдат в аналогичной ситуации...
Ответить
41 мин.
Андрей Сергеев
Ночью переплыли , нашли на берегу белое полотнище, херня какая-то...
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх