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Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?

Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?

Телефонное мошенничество стало одной из главных бед россиян. Еще буквально несколько лет назад никто не подозревал подвоха в звонках с незнакомых номеров, но сегодня практически каждый житель страны знает, что звонящим может быть мошенник.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Очень просто. Доказали вину и расстрел, нечего пенсионеров грабить. По хер на них.
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19 час.

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