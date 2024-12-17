Юрий Городненко Сценарий по столкновению России и Украины был четко расписан США в 1948 году 3 декабря 2024 года исполнилось 35 лет со дня саммита президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева на Мальте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии