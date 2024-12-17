Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как встреча на Мальте привела к СВО

Как встреча на Мальте привела к СВО

Юрий Городненко Сценарий по столкновению России и Украины был четко расписан США в 1948 году 3 декабря 2024 года исполнилось 35 лет со дня саммита президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева на Мальте.

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