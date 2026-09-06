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8 великолепных корейских дорам, которые можно посмотреть за вечер

8 великолепных корейских дорам, которые можно посмотреть за вечер

Дорамы, финальные титры которых можно увидеть еще до рассвета! Устали от бесконечных сериалов, где одна серия длится по полтора часа, а до финала нужно пробираться через 20 эпизодов? Мы вас понимаем! Специально для тех, кто хочет получить максимум эмоций без ущерба для режима сна, мы собрали идеальные мини-сериалы.

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