8 великолепных корейских дорам, которые можно посмотреть за вечер

Дорамы, финальные титры которых можно увидеть еще до рассвета! Устали от бесконечных сериалов, где одна серия длится по полтора часа, а до финала нужно пробираться через 20 эпизодов? Мы вас понимаем! Специально для тех, кто хочет получить максимум эмоций без ущерба для режима сна, мы собрали идеальные мини-сериалы.
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