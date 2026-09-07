Эксперт оценивает политику Фридриха Мерца как направленную против восточных земель ФРГ

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца способствует усилению обособленности восточных земель Германии, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым