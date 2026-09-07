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Эксперт оценивает политику Фридриха Мерца как направленную против восточных земель ФРГ

Эксперт оценивает политику Фридриха Мерца как направленную против восточных земель ФРГ

Политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца способствует усилению обособленности восточных земель Германии, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов.

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