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Массовые протесты в Венесуэле: оппозиция вновь не приняла итогов выборов, как ранее в случае с Гуайдо

Массовые протесты в Венесуэле: оппозиция вновь не приняла итогов выборов, как ранее в случае с Гуайдо

Венесуэльская оппозиция, не приняв итоги президентских выборов, вывела на улицы своих сторонников. Напомним, что ЦИК Венесуэлы накануне объявил победителем президентских выборов Николаса Мадуро с результатом около 51,5% голосов.

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