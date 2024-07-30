Массовые протесты в Венесуэле: оппозиция вновь не приняла итогов выборов, как ранее в случае с Гуайдо

Венесуэльская оппозиция, не приняв итоги президентских выборов, вывела на улицы своих сторонников. Напомним, что ЦИК Венесуэлы накануне объявил победителем президентских выборов Николаса Мадуро с результатом около 51,5% голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)