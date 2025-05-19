О потерях ВСУ и наёмниках в их рядах ﻿

Владислав МАКАРОВ Недавняя гибель на Украине Лео Аланда, сына известного финского политика Юрки Аланда, через четыре месяца после прибытия на фронт лишний раз заставляет обратить внимание на потери ВСУ и их снабжение из-за рубежа.
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