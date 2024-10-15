В «Твиттере» выяснили, что американцы украли Бэтмена у русских

А прототипом Готэма на самом деле был Ростов-на-Дону. Как же хорошо, что в «Твиттере» помимо скандалов бывает что-то интересное! Например, пользователь с ником Evgeny Zubkov @Frm46 выложил интересный факт: оказывается, в начале XX века в Ростове-на-Дону существовало «Общество летучих мышей», члены которого помогали полицмейстерам сохранять правопорядок в городе.