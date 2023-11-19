Захарова назвала статью Байдена для Washington Post абсурдным набором несуразиц

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала статью президента Соединенных Штатов Джо Байдена для издания The Washington Post абсурдным набором несуразиц.
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