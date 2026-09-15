Переменная облачность и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, в столице прогнозируют 18–20 градусов тепла, а в Подмосковье — от 15 до 20 градусов выше нуля.
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