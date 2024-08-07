Проголосовать за губернатора Петербурга можно будет в Мариуполе

Там откроют избирательные участки. Экстерриториальные участки для голосования на выборах губернатора Петербурга откроют в Мариуполе и в воинских частях на территориях ДЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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