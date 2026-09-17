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Аргументы и Факты

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У морпехов США на морозе развалились ботинки во время учений НАТО

У морпехов США на морозе развалились ботинки во время учений НАТО

У американских морпехов перед учениями НАТО, которые проходили в Норвегии в начале года, на морозе стали разваливаться ботинки, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы Пентагона и источник в ведомстве.

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