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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Активность «Трактора» на рынке стала сюрпризом, нажали кнопку «перезагрузка». А вот «Салават» оказался пассивным»

– Сегодня ночью в КХЛ до конца сезона закрылись все обмены. Кто «на флажке» удивил? – Самым активным стал «Трактор» – интересны его обмены со СКА, «Торпедо», «Северсталью».

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