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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Игнатьев о сборной: «Ждем, когда приоткроются шлюзы и будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира. Матч с Гренадой — отличная подготовка»

«Все, что связанно с нашей сборной в футболе — очень интересно. У нас есть сборная, она будет играть в футбол, и это для нас очень большое событие.

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