Психологи разработали план крупнейшего в мире эксперимента по счастью, чтобы раз и навсегда выяснить, что на самом деле дает людям эмоциональный подъем, насколько эффективны различные стратегии и одинаковы ли они для разных культур.
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