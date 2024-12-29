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Психологи разработали план крупнейшего в мире эксперимента по счастью

Психологи разработали план крупнейшего в мире эксперимента по счастью

Психологи разработали план крупнейшего в мире эксперимента по счастью, чтобы раз и навсегда выяснить, что на самом деле дает людям эмоциональный подъем, насколько эффективны различные стратегии и одинаковы ли они для разных культур.

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