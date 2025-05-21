В Ивановской области ожидается гроза и сильный ветер

ГУ МЧС публикует оперативное предупреждение.В ближайшее время в Ивановской области ожидается гроза. ГУ МЧС по Ивановской области выпустило оперативное предупреждение, согласно которому гроза пройдет в некоторых районах региона сегодня с 9:30 и до 21 часов вечера.