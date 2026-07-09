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Муромский художник-иконописец Сухов рассказал о технологии создания иконы

Муромский художник-иконописец Сухов рассказал о технологии создания иконы

8 июля по всей стране в 18-й раз отмечают День семьи, любви и верности. Древний Муром во Владимирской области традиционно считается негласной столицей этого праздника, напрямую связанного с православными святыми — благоверным князем Петром и княгиней Февронией.

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