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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Следователи выясняют обстоятельства конфликта студенток в алтайском общежитии

Следователи выясняют обстоятельства конфликта студенток в алтайском общежитии

Организована доследственная проверка Следователи устанавливают обстоятельства конфликта девушек-подростков в общежитии среднего специального образовательного учреждения Алейска, сообщили в Следкоме Алтайского края.

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