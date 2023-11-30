Следователи выясняют обстоятельства конфликта студенток в алтайском общежитии

Организована доследственная проверка Следователи устанавливают обстоятельства конфликта девушек-подростков в общежитии среднего специального образовательного учреждения Алейска, сообщили в Следкоме Алтайского края.
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