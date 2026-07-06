Микрозаем с умом: рациональный подход к заемным средствам

Планирование личного бюджета — основа финансового благополучия. Узнайте, как рационально использовать микрозаймы, какие риски стоит учитывать и почему дисциплина является главным инструментом заемщика для защиты от долговой нагрузки в 2026 году.
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