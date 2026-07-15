Почему ТЦК выписывает повторные штрафы? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему после уплаты штрафа в 8500 грн приходит новое постановление за то же самое? Что говорит Конституция о повторном привлечении к административной ответственности? Обязан ли военкомат доказывать факт нарушения перед тем, как выписать штраф? И как действовать, если средства уже дважды списали в исполнительном производстве? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и Читать далее: https://prav.