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Говорит Европа ⚡

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Почему ТЦК выписывает повторные штрафы? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему ТЦК выписывает повторные штрафы? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему после уплаты штрафа в 8500 грн приходит новое постановление за то же самое? Что говорит Конституция о повторном привлечении к административной ответственности? Обязан ли военкомат доказывать факт нарушения перед тем, как выписать штраф? И как действовать, если средства уже дважды списали в исполнительном производстве? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и Читать далее: https://prav.

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