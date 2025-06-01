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Крымская газета

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Аксëнов: воспитание в русле традиционных ценностей и патриотизма – лучшая защита детей от разрушительного влияния

Аксëнов: воспитание в русле традиционных ценностей и патриотизма – лучшая защита детей от разрушительного влияния

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей. Это еще один повод напомнить о том, какую ответственность мы несем за благополучие и счастье, за жизнь и здоровье – как физическое, так и нравственное – каждого ребенка.

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