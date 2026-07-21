Электромобили оказались долговечнее ожиданий: после 100 000 км лучшие батареи сохраняют более 95% ёмкости

Исследование почти 10 000 подержанных электромобилей в Швеции показало, что многие модели сохраняют более 95% исходной ёмкости тяговых батарей после пробега 100 000 кмСовременные электромобили теряют ёмкость значительно медленнее, чем принято считать.
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