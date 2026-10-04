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Эксклюзив: интервью с участницей шоу «Выживалити. Наследники» Мартой Юшкевич

Эксклюзив: интервью с участницей шоу «Выживалити. Наследники» Мартой Юшкевич

Актриса рассказала о главных сложностях в проекте и выборе профессии Старшая дочь актрисы Елены Борщевой и бодибилдера Валерия Юшкевича, 19-летняя Марта Юшкевич стала участницей второго сезона шоу «Выживалити.

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