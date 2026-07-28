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ГТРК Татарстан

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Госзакупки Татарстана за семь месяцев выросли почти на 16%

Госзакупки Татарстана за семь месяцев выросли почти на 16%

За январь-июль 2026 года объем государственных закупок в Татарстане превысил 2,8 млрд рублей. Госкомитет РТ по закупкам разместил извещения на 2,82 млрд рублей, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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