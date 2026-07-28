Госзакупки Татарстана за семь месяцев выросли почти на 16%

За январь-июль 2026 года объем государственных закупок в Татарстане превысил 2,8 млрд рублей. Госкомитет РТ по закупкам разместил извещения на 2,82 млрд рублей, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии