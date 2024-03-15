❕По состоянию на 15:00 в Крыму на выборах Президента РФ проголосовало 421 529 избирателей Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
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❕По состоянию на 15:00 в Крыму на выборах Президента РФ проголосовало 421 529 избирателей Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.