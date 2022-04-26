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Фифер из Санкт-Петербурга потребовал от Sony более 10 млн рублей за приостановку работы PS Store

Фифер из Санкт-Петербурга потребовал от Sony более 10 млн рублей за приостановку работы PS Store

Фифер из России подал в суд на Sony за дискриминацию после приостановки работы PS Store. Иск был подан в суд Василеостровского района Санкт-Петербурга.

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