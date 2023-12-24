Работы Кита Харинга и Йозефа Бойса представят на аукционе Phillips

Аукцион вечерних и дневных изданий Phillips возглавит произведения из архива издания Schellmann. На распродаже Evening & Day Editions 17 и 18 января будут представлены Кит Харинг, Йозеф Бойс, Энди Уорхол, Дональд Джадд и Роберт Лонго.
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