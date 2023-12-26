Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива".
Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Клоун бля ! Директором колхоза его поставищь = развалит через 2 дня ! Дерьмо мнит себя генералом ?
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18 час.
Александр Самбур
ТУПОЙ МУДАК
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18 час.
Анфиса Иванова
Скоморох...О чем только думает московская областная Дума....?! А с " Гражданской инициативой" вся понятно - это даже и не 5 колонна...гражданственностью российской там и не пахнет!
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18 час.
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