Постпредство: дипломаты РФ ограничены в передвижениях в районе штаб-квартиры ООН

В отношении дипломатов РФ, представляющих интересы страны при Организации Объединенных Наций, по-прежнему сохраняются ограничения на передвижения за пределы 25-мильной зоны (около 40 км) вокруг штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
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