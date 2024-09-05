Постпредство: дипломаты РФ ограничены в передвижениях в районе штаб-квартиры ООН

В отношении дипломатов РФ, представляющих интересы страны при Организации Объединенных Наций, по-прежнему сохраняются ограничения на передвижения за пределы 25-мильной зоны (около 40 км) вокруг штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.