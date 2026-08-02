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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет: «Я бы все бои заканчивал досрочно, если бы они были пятираундовыми»

Боец UFC Шара Буллет надеется получить пятираундовый поединок в октябре или ноябре. «Следующий бой хотел бы в октябре или ноябре.

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