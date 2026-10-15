Журналистка Ирина Мишина высказалась по поводу нового состава Госдумы России.Журналистка Ирина Мишина, известная тем, что в своё время сообщила о распаде СССР в прямом эфире программы "Время", поделилась своим мнением о новом составе Государственной Думы России.
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