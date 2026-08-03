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Ивлев: Зеленский назначил Умерова главой СВР для вовлечения исламского мира

Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины преследует цель втянуть государства исламского мира в конфликт на стороне Киева.

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