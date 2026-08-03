Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины преследует цель втянуть государства исламского мира в конфликт на стороне Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии