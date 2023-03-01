Нижегородская правда

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Россияне стали чаще выбирать отечественные санатории вместо отдыха в Европе

Россияне стали чаще выбирать отечественные санатории вместо отдыха в Европе. Об этом пишет Infox.ru, ссылаясь на комментарий медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова в «Коммерсанте».

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