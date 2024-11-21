Спрогнозировано, когда курс доллара поднимется выше 120 рублей

В 2025 году курс доллара может окончательно закрепиться выше 100 рублей, а на горизонте ближайших двух лет возможно возвращение к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
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