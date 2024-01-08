Белгород, Киев, Харьков – кого будет ждать суд? Предисловие. В начале своего первого в этом году материала хочу поздравить всех читателей «ВО» с наступившим Новым годом, пожелать здоровья и исполнения всех желаний.
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