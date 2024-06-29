На выходных в Новокузнецке проходит фестиваль джаза

Организатором фестиваля стал губернаторский джаз-клуб «Геликон».На этих выходных в Новокузнецке на территории Кузнецкой крепости проходит V Международный семейный open-air фестиваль «КуZня ДжаzZ», организатором которого стал губернаторский джаз-клуб «Геликон».