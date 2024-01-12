Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".
"Я знаю кто предаст Путина"
Комментарии
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Betahon
"Эксперт убежден, что в Вашингтоне активно ищут, потенциальных предателей среди представителей крупного бизнеса, а также среди политиков, не исключая ближайшее окружение президента..." Это знают даже школьники, т.к. вся эта суррогатная элита имеет свои основные активы за границей, где контролируется спецслужбами! А чтобы не терять "свое, накопленное непосильным трудом", они пойдут на все!
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сатановский первый.
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17 час.
Евгений Благородный
Сатановский первым и предаст.
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15 час.
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