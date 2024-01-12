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"Я знаю кто предаст Путина"

"Я знаю кто предаст Путина"

Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".

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Комментарии
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Betahon
&quot;Эксперт убежден, что в Вашингтоне активно ищут, потенциальных предателей среди представителей крупного бизнеса, а также среди политиков, не исключая ближайшее окружение президента...&quot; Это знают даже школьники, т.к. вся эта суррогатная элита имеет свои основные активы за границей, где контролируется спецслужбами! А чтобы не терять &quot;свое, накопленное непосильным трудом&quot;, они пойдут на все!
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сатановский первый.
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17 час.
Евгений Благородный
Сатановский первым и предаст.
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