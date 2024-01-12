Betahon

"Эксперт убежден, что в Вашингтоне активно ищут, потенциальных предателей среди представителей крупного бизнеса, а также среди политиков, не исключая ближайшее окружение президента..." Это знают даже школьники, т.к. вся эта суррогатная элита имеет свои основные активы за границей, где контролируется спецслужбами! А чтобы не терять "свое, накопленное непосильным трудом", они пойдут на все!