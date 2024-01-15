Тысячелетний эксперимент: как философ-экспериментатор Джонатан Китс хочет запечатлеть изменения планеты

Как бы выглядела наша планета через тысячу лет? Этот вопрос задал себе философ-экспериментатор Джонатан Китс и решил создать уникальный проект, который позволит запечатлеть долгосрочные изменения природы и культуры.
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