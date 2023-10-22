СОЗДАЙТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА - участвуйте в Mogilev Invest Day

В г. Могилеве 1 декабря 2023 года планируется проведение XVI I стартап-форума Mogilev Invest Day .Mogilev Invest Day - это некоммерческое мероприятие, деловой форум, направленный на увеличение количества инновационных бизнесов-проектов, реализацию прорывных бизнес-идей, внедрение технологий, поддержку инноваторов, изобретателей и начинающий предпри .
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