СОЗДАЙТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА - участвуйте в Mogilev Invest Day

В г. Могилеве 1 декабря 2023 года планируется проведение XVI I стартап-форума Mogilev Invest Day .Mogilev Invest Day - это некоммерческое мероприятие, деловой форум, направленный на увеличение количества инновационных бизнесов-проектов, реализацию прорывных бизнес-идей, внедрение технологий, поддержку инноваторов, изобретателей и начинающий предпри .