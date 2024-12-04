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Из школьников получатся идеальные сакральные жертвы

Из школьников получатся идеальные сакральные жертвы

Олег Стародубцев Парижская мразь, которую доверчивые грузины призвали быть у них президентом, Саломе Зурабишвили,  призвала школьников присоединиться к антиправительственным протестам.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А при чем тут грузинские дети? Может проще пристрелить одного не лигитимного президента с французским гражданством и все будут довольны!
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8 час.

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