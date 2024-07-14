Захарова заявила, что покушение на Путина готовилось на американские деньги

Она предложила политикам США направить средства на поддержку порядка внутри страны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Бобби Кеннеди и «всем тем, кто голосует в США за поставки Зеленскому оружия» после покушения на Дональда Трампа.
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