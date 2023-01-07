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10 страхов американцев

10 страхов американцев

Яну Бреммеру 53 года. Несмотря на молодой по политическим меркам возраст, он является, пожалуй, самым влиятельным экспертом Запада, а среди его клиентов можно найти и глав государств, и советы директоров огромных корпораций.

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