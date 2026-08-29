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Скандальный демарш: Алёна Блин самовольно покинула шоу «Мастер игры» в 12 выпуске

Скандальный демарш: Алёна Блин самовольно покинула шоу «Мастер игры» в 12 выпуске

Двенадцатый эфир второго сезона реалити «Мастер игры» от 29 августа 2026 года на ТНТ обернулся громким скандалом.

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