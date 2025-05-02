Reuters: Вашингтон использует новые санкции для давления на РФ по Украине

Новые списки антироссийских санкций подготовила команда президента США Дональда Трампа, чтобы надавить на Россию во время переговоров с Украиной, 2 мая сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
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